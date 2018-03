Wall Street: handelsvrees

Beleggers vrezen dat een stevige handelsoorlog de globale groei kan fnuiken. Vanochtend kwam nog het nieuws dat de groei in de eurozone in het eerste kwartaal een stuk lager uitkomt dan verwacht. Vooral de groei in export kon zich niet doorzetten door de sterke euro. Daarnaast kwam het nieuws dat Belgische ondernemers een stuk somberder zijn geworden. Een handelsoorlog kan het vertrouwen in Europa volledig ondergraven.