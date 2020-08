Wall Street heeft pandemie verteerd, Europa nog lang niet...

Een trader loopt voorbij de New York Stock Exchange. Beleggers in de Amerikaanse S&P500-index hebben hun coronaverlies goedgemaakt.

De Amerikaanse beurs heeft zich, inclusief dividenden, volledig hersteld van de coronapandemie. De Europese beurzen hinken fors achterop. Vanwaar dat verschil?

De wereldwijde beurzen beleven dinsdag een uitstekende dag. Beleggers trokken zich op aan geruchten dat het Amerikaanse Congres alsnog een uitgebreid stimuluspakket zal goedkeuren, aan de sterke stijging van de autoverkoop in China, aan positieve berichten over coronavaccins en aan puike resultaten bij de lockdownkampioenen Zalando en HelloFresh. Bovendien kwamen er signalen over een dooi in de handelsspanningen tussen Peking en Washington nu beide partijen voor het eerst sinds lang weer aan tafel gaan zitten.

Ook het economisch sentiment verbetert. De ZEW-index, die het vertrouwen van investeerders in de Duitse economie weergeeft, steeg veel meer dan verwacht naar het hoogste peil sinds 2004. De Britse werkloosheidsgraad bleef stabiel op 3,9 procent, terwijl een forse verslechtering was voorspeld. In de VS bleek eind vorige week dat er 1,8 miljoen banen bij zijn gekomen in juli, fors boven de voorspelling van 1,5 miljoen.

Dividenden

De beleggers laten daarom hoe langer hoe meer hun corona-angst varen. De Amerikaanse S&P500 Total Return-index, de barometer die rekening houdt met de dividenden die de bedrijven in de aandelenkorf uitkeren, klom maandagavond tot boven zijn vorige record van 19 februari. De gewone S&P500-index, zonder de dividenden, tikt nog net niet zijn recordgrens aan, al kan ook die grens elk moment sneuvelen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Bij de start van de pandemie in maart was de S&P500 in complete paniek 34 procent gecrasht. Op het dieptepunt van 23 maart verklaarde de Federal Reserve de totaaloorlog aan de coronacrisis en bracht zo Wall Street in rustiger vaarwater. Intussen prijkt de index de helft hoger. De technologierijke Nasdaq Composite brak eerder al zijn record.

Wall Street beleeft dus een vlot V-herstel, in schril contrast met Main Street. De Amerikaanse economie incasseerde tijdens het tweede kwartaal een historische klap van 10 procent. De zakenbank JPMorgan rekent voor heel 2020 op een krimp van ruim 5 procent. In 2021 zou een relatief bescheiden herstel van 2,7 procent volgen. Centraal bankiers waarschuwen vrijwel continu dat de pandemie structurele schade aanricht, zeker nu het virus in grote delen van de VS hevig blijft woeden. Meer dan 30 miljoen Amerikanen zitten door de kaalslag in de dienstensector zonder job.

Geen risicopremie meer

Door de ongeziene stimulus van de centrale banken en de regeringen om de economie en het financieel systeem te stutten prijzen beleggers geen risico meer in. Tom Simonts Senior econoom KBC

Vanwaar dan de beursklim? 'Door de ongeziene stimulus van de centrale banken en de regeringen om de economie en het financieel systeem te stutten prijzen beleggers geen risico meer in', zegt senior econoom Tom Simonts van KBC. 'In zo'n wereld, met een langdurend lage rente, scoren vooral de activa goed waar de waardering bepaald wordt door de toekomstige verwachtingen.'

'Dat is in de eerste plaats Big Tech, zoals Microsoft', gaat Simonts verder. 'Die sector is echter duur geworden. Ten tweede gaat het om de Big Consumer-spelers die zich rechtstreeks op de consument richten, zoals Amazon, Facebook en Wal-Mart. Zelfs Apple reken ik daar bij. Hun groei is fenomenaal. Geen enkele analist had correct ingeschat van welk hefboomeffect ze genieten als er plots miljoenen gebruikers bijkomen. Er zit een echte turbo op hun winst. De halfgeleidersector heeft dezelfde kenmerken. Bij een iets grotere capaciteitsbenutting komt er een hefboom op de winstgevendheid. Ten derde gaat het om de biotech. Haar waardering bestaat bijna uitsluitend uit het toekomstige winstpotentieel.'

Bel20 een vijfde lager

Omdat Europa veel minder van dat type bedrijven telt, hinkten de beurzen op het oude continent achterop. De EuroStoxx50-index kan niet pronken met een grootheid als Apple, dat een gewicht van 6,4 procent in de S&P500 heeft. De Europese graadmeter bengelt ondanks een stevige rally de voorbije maanden nog 14 procent onder zijn precoronapeil. De Brusselse beurs noteert, de schaarse dividenden zelfs meegeteld, een vijfde onder de piek van 17 februari.

Wall Street noteert intussen aan 26 keer zijn verwachte winst over 2020 en 20 keer de winst voor 2021. Dat is een kwart duurder dan het historische gemiddelde van bijna 16. De brede Europese Stoxx600-index is met een koers-winstverhouding van respectievelijk 22 en 16 veel goedkoper. Ook inzake dividendrendement scoort Europa beter. Europese aandelen leveren een brutocoupon van gemiddeld 3,3 procent op, tegenover 1,8 procent voor hun Amerikaanse tegenhangers.

26 Dure waardering De S&P500-index noteert aan 26 keer de verwachte winst over 2020 en 20 keer die van 2021. Dat is een kwart duurder dan het historische gemiddelde.

Wall Street noteert altijd wel duurder dan Europa. De Amerikaanse economie toonde zich in het verleden steeds veel weerbaarder en groeit sneller dan de Europese. De koopkracht in de VS is hoger, en de groeikampioenen in de bedrijfswereld noteren in New York.

Value for money

‘Op de Europese beurzen kan je nog ‘value for money’ vinden’, stelt Simonts. ‘Er zijn veel waardeaandelen te vinden die het de voorbije jaren slechter gedaan hebben gedaan dan de groeiaandelen. De discrepantie is historisch erg groot geworden. In Europa is bovendien nog geen sterk economisch herstel ingeprijsd.’

‘Wij opteren in Europa voor de niet al te grote ondernemingen, vooral voor bedrijven die afhangen van de consument. De koopkracht is hier dankzij allerlei maatregelen goed beschermd. Maar de bedrijven moeten ook mee zijn met de nieuwe maatschappelijke tendenzen, zoals e-commerce. Bij de winkelketens dus liever Ahold Delhaize, met een dochter als Bol.com, dan Carrefour.’

Goedkope dollar

Wall Street profiteert ook van de goedkope dollar. De voorbije zes maanden daalde de Amerikaanse munt 9 procent tegenover de euro, wat de Amerikaanse exporteurs een stevig handje helpt. In lokale munt heeft de Dow Jones zijn jaarverlies bijna goedgemaakt. In euro zit je als Belgische belegger nog altijd met een verlies van 7 procent opgezadeld. De meeste analisten zien de dollarzwakte nog een tijd aanhouden, omdat het renteverschil met de rest van de wereld geen rol van betekenis meer speelt en wegens de onzekerheid over de presidentsverkiezingen in november.

De Amerikaanse gezinnen zijn in goeden doen vergeleken met de crisis in 2008-2009. David Shaw Portefeuillebeheerder Framlington Equities

Analisten wijzen ook op de sterkte van de Amerikaanse consument. ‘De Amerikaanse gezinnen zijn in goeden doen vergeleken met de crisis in 2008-2009. Toen hadden ze vrijwel geen spaargeld, omdat het leeuwendeel van hun vermogen destijds in de rampzalige vastgoedmarkt zat’, zegt portefeuillebeheerder David Shaw van Framlington Equities. ‘Vorig jaar spaarden ze een hoge 7,6 procent van hun inkomens.’ Onder meer de bouw van nieuwe woningen doet het goed in de VS, wat de economie meer naar boven trekt.

'Deze crisis is anders'