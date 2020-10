Wall Street herademt nauwelijks na forse verliesbeurt

De Amerikaanse beurzen herstellen amper van hun forse verliesbeurt maandag. Een dalend consumentenvertrouwen zet het depressieve sentiment kracht bij.

The Washington Post draagt Donald Trump voor als winnaar van de presidentsverkiezingen. De zittende president heeft daarmee een belangrijk 'endorsement' binnen.

Ondertussen blijft het windstil op het Amerikaanse stimulusfront. De voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi herhaalt haar voornemen om voor de verkiezingen een deal rond een nieuw coronasteunpakket voor de economie rond te krijgen. Maar een woordvoerder van het Witte Huis spreekt dan weer van 'weken' voordat de deal volledig rond zal zijn.

Corona blijft de Amerikaanse beurzen kleuren. De belangrijkste indexen in New York herstellen niet van hun forse verliesbeurt maandag en noteren kort na opening vlak tot lichtrood. De Dow Jones presteert het zwakst en levert 0,3 procent in.

De sterkhouder in deze crisis, de Amerikaanse consument, blijkt toch niet ongenaakbaar. Het consumentenvertrouwen in oktober is verder gedaald. De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, noteerde op 100,9 tegen een herziene stand van 101,3 in september. Economen rekenden op een stijging naar 102.

Chipdeal

Een megadeal in de chipsector biedt enig tegengewicht voor het negatieve sentiment. Toch blijken beleggers de aangekondigde deal tussen AMD en Xilinx niet helemaal te vertrouwen. Xilinx blijft onder de biedprijs hangen.

Het bod van AMD waardeert Xilinx op 143 dollar per aandeel. Xilinx raakt in de vroege handel niet boven 125 dollar.

Bij opening ging Xilinx wel naar de biedprijs, maar die opstoot werd meteen gevolgd door winstneming.

Harley-Davidson

Harley-Davidson brengt een streepje zon. De motorfabrikant zag zijn nettowinst fors stijgen in het derde kwartaal en puurde die winst uit een lagere omzet.

In het derde kwartaal zag het iconische merk zijn winst met 40 procent stijgen naar 120 miljoen dollar (0,78 dollar per aandeel). Dat is volgens het bedrijf uit Milwaukee de hoogste nettowinst op kwartaalbasis sinds 2015.

Harley plukte de vruchten van besparingen, want de omzet daalde gevoelig naar 1,2 miljard dollar (-8%). Het aantal dealerships ligt een derde lager dan vorig jaar rond deze tijd.