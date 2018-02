Wall Street herstelt van rentevrees

De Amerikaanse beurzen gaan weer hoger nadat woensdag de vrees voor snellere renteverhogingen de indexen in het rood had geduwd. Sterke resultaten maken Chesapeake Energy een zesde duurder.

Woensdag verloor Wall Street terrein nadat uit de Minutes van de Fed – de notulen van de laatste rentevergadering – bleek dat het ritme van de renteverhogingen wel eens zou kunnen worden opgedreven. De meeste leden van het comité dat over het rentebeleid beslist, denken dat de inflatie zal aantrekken.

James Bullard, de voorzitter van de St Louis Fed, waarschuwde donderdag echter dat centraal bankiers voorzichtig moeten zijn met het snel verhogen van de rente omdat hierdoor de economie zou kunnen vertragen. De meeste economen gaan nog steeds uit van drie renteverhogingen dit jaar.

De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft onverminderd sterk en wordt zelfs steeds krapper. Vorige week daalde het aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen met 7.000 tot 222.000, terwijl economen op een stabilisering op 230.000 hadden gerekend.

Rond 17 uur stijgt de Dow Jones 0,9 procent tot 25.026 punten. De S&P500 wint 0,7 procent en de Nasdaq 0,6 procent.

Een van de sterkste stijgers is Chesapeake Energy . Het energieconcern, dat erg actief is in de winning van schalie-olie en schaliegas, schiet 17,5 procent hoger. Chesapeake behaalde meer winst dan verwacht in het vierde kwartaal en beloofde de uitgaven dit jaar met 12 procent te verminderen. Het bedrijf uit Oklahoma City blijft wel onveranderd met een hoge schuldenlast van ongeveer 10 miljard dollar kampen en verwacht voor dit jaar een 3 procent hogere olie- en gasproductie.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Pandora Media terug. Het muziekstreamingbedrijf wist in het vierde kwartaal het aantal abonnees met een kwart op te drijven tot 5,48 miljoen. Pandora verkocht echter minder advertenties: de advertentie-inkomsten, die driekwart van de totale omzet uitmaken, daalden met 5 procent. Pandora blijft ook verlieslatend, al was het verlies dankzij een belastingmeevaller wel gevoelig kleiner dan een jaar eerder. Het aangepaste verlies van 21 cent per aandeel was niettemin drie keer groter dan analisten hadden verwacht. Pandora Media dondert 9,45 procent lager.

Avis Budget (+13%) klopte dan weer de verwachtingen. De aangepaste winst van 45 cent per aandeel was meer dan het dubbele van de 21 cent waar het analistenheir op rekende. Dat goede resultaat geeft het autoverhuurbedrijf mogelijk wat ademruimte. Avis wordt nauw in de gaten gehouden door zijn grootste aandeelhouder, het hefboomfonds SRS Investment Management dat eigen mannetjes in de raad van bestuur wil krijgen.