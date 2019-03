Wall Street hervat klim ondanks sombere consument

Na twee verliesdagen trekken de Amerikaanse beurzen weer hoger. Van de gevoelige verslechtering van het consumentenvertrouwen lijken ze zich niets aan te trekken. Het aandeel van de dag is Bed Bath & Beyond waar activisten zich roeren.

Al die zorgen schuiven beleggers dinsdag aan de kant. Ze kregen nochtans minder goede economische data te verwerken. Zo lieten de nieuw aangevatte bouwwerven voor eengezinswoningen in februari de grootste daling in acht maanden zien.

Het consumentenvertrouwen is in maart ook gevoelig verslechterd. De index van de Conference Board daalde in maart tot 124,1 punten van 131,4 in februari. Dat is veel slechter dan verwacht: economen hadden een stijging tot 132,5 punten verwacht. De daling wordt in verband gebracht met het zwakke banenrapport voor februari, de verwachting van een zwak eerste kwartaal en hogere benzineprijzen.