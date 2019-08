Wall Street: het trottoir van Target

Terwijl Wall Street hoopt op een extra renteknip, is iemand het vrolijk shoppend Main Street vergeten te zeggen dat er een recessie dreigt.

De Dow Jones trekt een spurtje van dik 1 procent naar 26.251 punten. Belegger hopen ze dat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell eind deze week op de klassieke zomerbijeenkomst in Jackson Hole extra stimulus in de steigers zal zetten, bovenop de renteknip - de eerste in tien jaar - vorige maand.

De Amerikaanse consument is not impressed door het rondwarende recessiespook en winkelt lustig verder. Zo bewijze de warenhuisketen Target . De op één na grootste Amerikaanse retailer (na Walmart) heeft in het tweede kwartaal een hogere winst en omzet geboekt en overtrof daarmee de analistenconsensus.

Het concern boekte in het tweede kwartaal, dat eindigde op 3 augustus, 18,4 miljard dollar tegenover 17,6 miljard dollar vorig jaar. Onder de streep resteerde een nettowinst van 983 miljoen dollar, tegenover 799 miljoen dollar een jaar eerder.

De winst bedroeg 1,82 dollar per aandeel. De winstverwachting voor het hele jaar wordt met 15 cent opgekrikt, naar een vork van 5,90 tot 6,20 dollar per aandeel.

Target probeert de onlinereus Amazon te bekampen door geld te pompen in zijn website en in het versnellen van het winkelproces. De nieuwe aanpak bestaat erin dat consumenten online hun aankoop doen en hun product vervolgens in een fysieke winkel oppikken. Succesvol zijn onder meer de zogenaamde 'curbside pickups' waarbij klanten hun wagen niet uit moeten om hun product op te pikken. Volgens CEO Brian Cornell is die 'trottoircollecte' sneller dan te moeten wachten op een koerier aan huis.