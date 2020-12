Wall Street: hoe duur is te duur?

Beleggers vragen zich af of Salesforce niet te veel betaalt voor de chatapp Slack. De angst voor overwaardering smoort het sentiment ook in andere hoeken van de markt.

De Amerikaanse beurzen drukken op de pauzeknop na een slechter dan verwacht banenrapport. De hr-dienstverlener ADP meldt dat de loonlijsten van de private bedrijven vorige maand met 307.000 werknemers zijn toegenomen, na een stijging van 404.000 in oktober. Economen hadden voorspeld dat de private loonlijsten in november met 410.000 zouden stijgen en dat de arbeidsmarkt beter zou presteren dan in oktober.

De beleggers beseffen dat de crisis zich nog in horten en stoten zal laten voelen en stellen zich de vraag of ze niet te veel zijn vooruitgelopen in hun enthousiasme over een stroom van positief vaccinnieuws.

De S&P500 en de Dow Jones leveren na een uur handel 0,2 procent in. Nasdaq, dat het meest vooruitliep op een economisch herstel, levert 0,8 procent in. Goud wint 1 procent naar 1.832 dollar per ounce. Maar die andere veilige haven - Amerikaans schatkistpapier - wordt niet mee ingekocht. Amerikaans schatkistpapier ziet zijn rente stijgen naar 0,9509 procent.

Salesforce krijgt een stevige klap op Wall Street. De gigant in bedrijfssoftware gaat 10 procent lager nadat het had aangekondigd 27,7 miljard dollar neer te tellen voor de chatapp Slack . Het ging de strijd aan met Microsoft in een van de heetste hoeken van de techmarkt.

De deal (in cash en aandelen) is de grootste in de snelgroeiende cloudsoftware-industrie en overtreft de inlijving van LinkedIn door Microsoft (26,2 miljard dollar) ruim vier jaar geleden. Beleggers vragen zich af of Salesforce niet te diep in de buidel tastte om Microsoft af te schrikken. Ze duwen de verkoopknop in.