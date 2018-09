Wall Street: hogere rente en ontploffingen

De Amerikaanse beurzen gaan licht hoger. De bankwaarden genieten van de stijgende rente. NiSource keldert na een reeks explosies op zijn aardgasnetwerk.

De Amerikaanse kleinhandelsverkopen stegen amper in augustus, raakte voorbeurs bekend. Ze waren slechts 0,1 procent hoger dan in juli, wat meteen de kleinste maand-op-maandstijging in zes maanden was. De Amerikanen kochten vooral minder auto’s en minder kleding.

Het sentiment bij beleggers zat aanvankelijk tamelijk goed nu er zicht is op een hervatting van de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen. Wanneer de twee landen weer rond de tafel gaan zitten, is evenwel onduidelijk. Rond 17.30 uur wint de Dow Jones 0,2 procent, de S&P500 0,1 procent en de Nasdaq 0,2 procent.

De winst van de Dow Jones is vooral aan de financiële en industriële waarden te danken. De bankaandelen zitten in de lift nu de Amerikaanse lange rente weer tegen 3 procent aanschurkt. De rente op de tienjarige staatsobligatie ging even voor 16 uur zelf even over die grens, tot 3,0014 procent. Een hogere rente is een meevaller voor banken, omdat hun marges meteen verbeteren. Citigroup wint 0,9 procent en Morgan Stanley 1,2 procent.

Dat augustus een slechte maand was voor kledingbedrijven en grootwarenhuizen – de verkoop daalde er met respectievelijk 1,7 en 1 procent – wordt weerspiegeld in de koersen. Gap zakt 1,3 procent en Urban Outfitters 2,6 procent.

De industriële productie is in augustus met 0,4 procent gestegen. Samen met de hoop dat Washington en Peking alsnog een handelsoorlog kunnen vermijden, gaan industriële waarden hoger. Boeing, een belangrijke leverancier van vliegtuigen aan China, wint 1,5 procent en General Motors 1,2 procent.