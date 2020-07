Wall Street: hologrambedrijf verdubbelt na steun Jack Ma

WiMi Hologram deed zijn beursdebuut op 1 april onder een slecht gesternte. Het bedrijf actief in hologramtechnologie bleef maanden onder zijn introductiekoers bengelen en profiteerde niet mee van de krachttoer van Nasdaq. Vrijdag keren de kansen na een steunbetuiging uit machtige hoek. Op het wereldcloudforum in Sjanghai - dat door Covid-19 virtueel werd georganiseerd - sprak Jack Ma in lovende bewoordingen over het potentieel van holografie in toepassingen rond artificiële intelligentie. De lippendienst van de topman van Alibaba is meteen voelbaar in de koers: WiMi Hologram wint 90 procent.