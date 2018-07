Wall Street: hoogtevrees treft FAANG

Zowel Facebook en Twitter legden vorige week teleurstellende resultaten neer waarna ze werden afgedankt op de beurs. Facebook verloor 18,9 procent terwijl bij Twitter 20,5 procent van de koers af ging. In hun zog heeft het FANG-kwintet -Facebook, Amazon , Apple , Netflix en Googlemoeder Alphabet - het moeilijk.

Verschillende marktstrategen raden hun klanten aan defensiever te gaan beleggen. Morgan Stanley-analist Michael Wilson gaf aan het persagentschap Bloomberg te kennen dat de techsector tekenen van 'vermoeidheid' vertoont na maanden van koerssterkte.

De Dow Jones houdt het hoofd net niet boven water. Sterkhouder is Caterpillar . De Amerikaanse machinebouwer geeft aan dat de resultaten dit jaar hoger zullen liggen dan verwacht. Dat heeft het bedrijf te danken aan een sterke vraag naar zijn machines. De mededeling is opvallend aangezien de vraag naar machines erg cyclisch is en meegaat op de golven van de wereldeconomie. Caterpillar ondervindt aan de vraagzijde dus nog geen impact van de escalerende handelsoorlog.

Aan de aanbodzijde ondervindt het bedrijf wel problemen. Het verwacht dat de materiaalkosten in de tweede jaarhelft met 100 tot 200 miljoen dollar zullen toenemen als gevolg van de handelstarieven. Caterpillar wil de gestegen kosten compenseren via prijsstijgingen. In het tweede kwartaal zette de machinebouwer een puike prestatie neer. Met een winst van 2,97 dollar per aandeel klopte het de marktverwachtingen.