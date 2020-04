Wall Street houdt adem in voor resultatenseizoen

Door de coronacrisis zitten beleggers in een dikke mist wat de kwartaalresultaten betreft. De grote onzekerheid duwt de Amerikaanse indexen maandag lager. Autoconstructeur Ford stuurde een winstalarm uit.

Omstreeks 17 uur zakt de Dow Jones 2,2 procent en geeft de S&P500 2 procent prijs. De brede index is al bijna 25 procent geklommen sinds het dieptepunt van midden maart. De Nasdaq Composite verzwakt 1,1 procent.

Dinsdag opent het resultatenseizoen in de VS en wat dat brengt is hoogst onduidelijk. ‘Bedrijven, analisten, traders, beleggers en strategen vliegen tot op zekere hoogte zonder boordinstrumenten het resultatenseizoen binnen’, verwoordde Oppenheimer-strateeg John Stoltzfus het is een nota aan zijn klanten.

JPMorgan Chase en Wells Fargo zijn de eerste Amerikaanse banken die de boeken openen en de markt is er duidelijk niet gerust op. De twee verliezen respectievelijk 3,9 en 4,4 procent.

De oliewaarden gaan deels hoger nadat de Opec+-landen met de steun van de Verenigde Staten een akkoord bereikten over een productievermindering met 9,7 miljoen vaten. Volgens president Trump zal de effectieve verlaging veel groter zijn, hij heeft het over ongeveer 20 miljoen vaten per dag. Marathon Oil wint 3,2 procent en Chevron 0,2 procent, maar Exxon Mobil (-1,6%) geraakt niet van de grond.

De aanbieders van cruises, die de voorbije dagen stevig waren hersteld, krijgen weer klappen. Royal Caribbean dondert 14,5 procent lager, Norwegian Cruise Line verliest 13,8 procent en Carnival 8,9 procent.

Ford Motor stuurde voorbeurs een winstwaarschuwing uit. De autobouwer heeft in het eerste kwartaal 21 procent wereldwijd minder wagens verkocht dan een jaar eerder. Dat zal zich vertalen in een bedrijfsverlies van circa 600 miljoen dollar (zonder extra items) waar het eerste kwartaal van 2019 nog 2,4 miljard dollar winst had opgeleverd.. De groepsomzet zou terugvallen van 40,3 tot 34 miljard dollar.

Het bedrijf zit wel nog niet in de problemen: op 9 april had Ford 30 miljard dollar cash op de balans, onder meer omdat het 15,4 miljard dollar had opgenomen van twee bestaande kredietlijnen. Dat zou minstens tot het einde van het derde kwartaal moeten volstaan. In het lopende kwartaal is Ford van plan zijn fabrieken en toeleveringsnetwerk gefaseerd weer op te starten, met bijzondere aandacht voor de veiligheid van de werknemers. Het aandeel zakt 5,4 procent.