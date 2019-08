Wall Street houdt het hoofd koel

Eens te meer gaapt een enorme kloof tussen tuimelende Europese beurzen en Wall Street. Wall Street houdt het hoefd vrij koel bij de dreigende taal van president Trump aan China. Meer nog: beleggers lijken met een brommende goed mee te kunnen leven, in de mate dat de extra dreiging de nukkige centraal bankiers kan overtuigen enthousiaster in de rente te knippen. De Dow Jones koerst een relatief bescheiden 0,9 procent lager.

Chevron houdt relatief goed stand met een miniem verlies van 0,2 procent tot 120,46 dollar. De oliereus zag over het tweede kwartaal de nettowinst met ruim een kwart stijgen tot 4,3 miljard dollar of 2,27 dollar per aandeel. Dat er toch geen polonaise was, is vrij logisch. Een groot deel van de winstgroei is te danken aan het feit dat Chevron afgelopen kwartaal één van de grootste blauwtjes uit de recente Amerikaanse bedrijfsgeschiedenis liep. De multinational greep naast olie-explorateur Anadarko, die opteerde voor het erg wel royale bod van rivaal Occidental Petroleum. Als troostprijs kreeg Chevron 740 miljoen dollar verbrekingsvergoeding op zijn bankrekening gestort.