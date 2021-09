Wall Street: huizenbouwers waarschuwen voor aanvoerproblemen

De Amerikaanse beurzen herstellen van hun verliezen van maandag. Lennar en D.R. Horton sturen een alarm uit over de ongeziene aanvoerproblemen in de vastgoedmarkt. Oliebedrijven weigeren volgens Jim Cramer in te spelen op de hoge olieprijs.

Beleggers in New York zijn dinsdag optimistischer gestemd nadat de beurzen maandag klappen hadden gekregen. Daarmee lijkt de vrees af te nemen dat een mogelijk faillissement van de Chinese vastgoedreus Evergrande de wereldwijde financiële markten en economie een schok kan geven.

De grote vraag is of de Chinese overheid tussenbeide zal komen om Evergrande te redden. Als het van S&P afhangt, zal dat niet gebeuren. Het ratingagentschap denkt dat de kans reëel is dat Peking de vastgoedreus laat omvallen. ‘Wij geloven dat Peking alleen geneigd zal zijn om in te stappen bij een verstrekkende besmetting die grote ontwikkelaars zou doen omvallen en systemische risico's zou inhouden voor de economie’, aldus S&P in een rapport van 20 september. ‘Als alleen Evergrande omvalt, is zo’n scenario onwaarschijnlijk.’

Vastgoedmarkt heeft aanvoerproblemen

Lennar , de tweede grootste huizenbouwer van de VS, voegt zich bij een groeiende lijst huizenbouwers die waarschuwt voor de problemen in de aanvoerketens. 'Ons bedrijf en de huizenbouwsector als geheel zien ongekende aanvoerproblemen. Wij denken dat deze problemen nog even aanhouden.'

Ons bedrijf en de huizenbouwsector als geheel zien aanhoudende, ongekende aanvoerproblemen. Lennar

De huizenbouwer verwacht dan ook dat hij minder huizen kan afmaken. Aanvankelijk ging hij uit van 20.343 af te werken huizen in de laatste drie maanden van het jaar, maar inmiddels is dat teruggebracht naar 18.000 huizen.

Lennar kwam ook met kwartaalcijfers. Het bedrijf zag de omzet met 18 procent klimmen naar 6,9 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit op 3,27 dollar, terwijl analisten een iets hogere winst van 3,28 dollar hadden verwacht.

Lennar zakt 1,3 procent.

En ook D.R. Horton verlaagde maandagavond zijn omzetprognose en zijn verwachting voor het aantal afgewerkte huizen. Het rekent dit jaar nu op een omzet tussen 27,4 en 27,6 miljard dollar in plaats van 27,6 tot 28,1 miljard dollar.

Het aantal afgewerkte huizen zal uitkomen tussen 81.300 en 81.700. Tot dusver dacht D.R. Horton tussen 83.000 en 84.500 woningen op te leveren. De bijstelling is aan toe te schrijven twee zaken: verstoringen van de aanvoerketen, waardoor er materiaaltekorten of vertragingen zijn, en krapte op de arbeidsmarkt.

'Amerika maakt geen gebruik van hoge olieprijs'

Jim Cramer, de beleggingsspecialist van de zakenzender CNBC, uit zijn verbazing over de manier waarop de Amerikaanse olie-industrie profiteert van de hoge olieprijzen. Want ze maakt er dus gewoon geen gebruik van. 'Er is iets veranderd in de olie-industrie en het is iets wat ik nooit had verwacht. Grote producenten in het Permbekken (het grootste olieveld van het land, red.) doen niet wat ze normaal doen met zulke hoge olieprijzen', zegt Cramer.

Het is bizar dat Amerikaanse oliebedrijven geld teruggeven aan aandeelhouders in plaats van het te investeren. Jim Cramer Beleggingsspecialist CNBC

'Normaal besluiten ze bij hoge prijzen zo veel mogelijk olie op te pompen als ze kunnen. Maar in plaats van geld te investeren in olieboringen geven ze het terug aan de aandeelhouders. Diamondback Energy besloot vrijdag zelfs voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.'

'Het is bizar', vervolgt Cramer. 'Deze bedrijven hebben gezonde balansen en hebben het vermogen om hun winst sterk te laten groeien door te investeren, maar in plaats daarvan geven ze het geld aan de belegger. Dat is een radicale verandering die kan leiden tot productietekorten waarmee ik nooit rekening had gehouden.'

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie bedraagt nu zo'n 70,50 dollar.

Johnson & Johnson

De Amerikaanse farmareus Johnson & Johson (J&J) zegt dat de resultaten van een fase 3-studie naar een tweede prik van het coronavaccin goed zijn. Acht weken na een tweede prik van het vaccin zou de patiënt 94 procent beschermd zijn tegen milde en ernstige vormen van het dodelijke virus.

Een tweede prik die twee maanden na het eerste vaccin werd toegediend, gaf vier keer meer antilichamen tegen het virus. Bij proefpersonen die de tweede spuit zes maanden na de eerste kregen toegediend, ging het aantal antilichamen zelfs maal twaalf.

De data komt binnen op het moment dat de Amerikaanse president Joe Biden een groot deel van de Amerikaanse bevolking boosterprikken wil geven om te voorkomen dat er in de wintermaanden een volgende grote golf besmettingen komt. Vorige week meldde de gezondheidswaakhond FDA dat een boosterprik voor het Pfizer-vaccin aangeraden wordt voor Amerikanen boven 65 jaar. Ook werknemers die door hun werk een hoog risico lopen op besmetting zouden de boosterprik kunnen krijgen. Een advies om iedereen in Amerika een boosterprik te geven kwam er niet.