Wall Street in de ban van stijgende rente

In Europa is de bankensector de enigste stijger naast de verzekeringssector. In de VS houdt enkel de financiële sector het hoofd boven water. Winnaars zijn KBC , Commerzbank , Goldman Sachs en Bank of America . Vastgoedaandelen krijgen dan weer klappen. Vastgoed is bij een stijgende rente minder interessant. De Europese vastgoedsector daalt met 2,4 procent. In de VS krijgt de keten van bouwmateriaal Home Depot een tik.

Er was opnieuw positief macro-economisch nieuws te rapen in de VS. De fabrieksbestellingen in de VS stegen in augustus met 2,3 procent. Dat is de grootste stijging in bijna een jaar. De toename werd gedreven door een grote vraag naar vliegtuigen.

Het farmabedrijf Eli Lilly gaat hoger. Nieuwe testen toonden dat haar geneesmiddel ter bestrijding van diabetes type 2 erin slaagt de bloedsuikerspiegel te verlagen en de patiënt te laten afvallen. Eli Lilly legt daarmee het vuur aan de schenen van aartsrivaal Novo Nordisk.

Zowat 30 miljoen mensen in de VS hebben diabetes waarvan 90 tot 95 procent type 2. Obesitas is een grote risicofactor voor de ontwikkeling van diabetes type 2. Onderzoek toont aan dat een gewichtsverlies van 5 procent van het lichaamsgewicht al helpt om diabetes type 2 tegen te gaan bij mensen met obesitas.

De brouwer van Corona, Constellation Brands , ziet het aandeel een sprong nemen nadat het de winstvooruitzichten verhoogde.

Snap zakt weg nadat twee brokers hun bezorgdheden uitten over de dalende populariteit.