Wall Street in de min door groei- en handelszorgen

De aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China en de steeds zwakker wordende Europese economie zorgen bij het begin van de week voor een voorzichtige stemming in New York. Apple wordt vrijgesteld van enkele importheffingen.

De Amerikaanse beurzen gaan maandag licht lager in de vroege handel. De Europese beurzen geven – na een uiterst zwak cijfer over de Duitse industrie - het slechte voorbeeld en in de handelsbesprekingen tussen de VS en China lijkt er niet echt schot te zitten. Het bezoek van een Chinese delegatie aan enkele boerderijen in Montana werd afgelast, blijkbaar op verzoek van de Amerikanen. Intussen gaat de voorbereidende gesprekken voor onderhandelingen op hoog niveau in oktober wel door. Die gesprekken worden omschreven als ‘constructief’ en ‘productief’, maar een compleet handelsakkoord lijkt nog veraf.

De indexverliezen liepen iets terug na de publicatie van een gunstig cijfer voor de Amerikaanse maakindustrie. De PMI, de indicator van de aankoopdirecteurs, steeg in september tot 51 van 50,3 in augustus. Het cijfer was hoger dan verwacht.

Omstreeks 16.45 uur noteert de Dow Jones 0,2 procent lager. De S&P500 zakt 0,1 procent en de Nasdaq eveneens 0,1 procent. Defensieve sectoren zoals grote fabrikanten van consumptieartikelen, nutsgroepen en vastgoedwaarden gaan hoger.

In de technologiesector wint Apple 0,3 procent. De maker van de iPhone diende 15 aanvragen tot vrijstelling van importheffingen in en tien daarvan worden ingewilligd. Het bedrijf wist ook een dikke vis te strikken voor een boekenprogramma op Apple TV: Oprah Winfrey. De gevierde presentatrice zal meewerken aan een wereldwijde boekenclub en interviews met auteurs zullen eerst exclusief op Apple TV vertoond worden.