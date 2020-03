Wall Street in de war na renteknip

De renteverlaging van de Amerikaanse centrale bank (Fed) was de verrassing van de dag voor de beurzen in New York. De Fed knipte de rente vroeger dan verwacht - de eerstvolgende vergadering is normaliter op 18 maart - met 50 basispunten tot 1 à 1,25 procent. De beurzen reageerden initieel enthousiast, want ze schoten van hun verliesmodus in het groen. Maar die winsten werden al snel minder, waarna de beurzen volatiel bewogen van de plus naar de min en terug. Rond 17u15 duikt de Dow Jones zelfs 1,3 procent lager. Daarmee noteert de graadmeter rond hetzelfde niveau als voor de renteverlaging.