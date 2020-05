Wall Street in het rood door steunaanvragen en Trump

In New York gaat het voor de derde dag op rij lager. Vorige week vielen opnieuw bijna 3 Amerikanen zonder werk en de Amerikaans-Chinese relaties verslechteren.

In de zeven dagen tot 9 mei dienden opnieuw 2,98 miljoen Amerikanen een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering in. Dat zijn er meer dan verwacht (2,5 miljoen), maar wel iets minder dan de week voordien.

De voornaamste reden waarom Wall Street rood kleurt is echter bij Donald Trump te zoeken. In een tv-interview zei de Amerikaanse president dat hij momenteel niet met de Chinese president Xi Jinping wil praten. Eerder zei hij naar Chinese bedrijven te ‘kijken’ die op Amerikaanse beurzen noteren maar de Amerikaanse boekhoudregels niet volgen. Wat hij daarmee bedoelt, is niet duidelijk. Marktpartijen interpreteren een en ander als een verdere verwijdering van ’s werelds twee grootste economieën.

De woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell zinderen ook nog na. Hij zei woensdag dat de economische vooruitzichten onzeker zijn en dat er significante neerwaartse risico’s zijn.

Omstreeks 16.40 uur noteert de Dow Jones 0,8 procent in het rood. De breed samengestelde S&P500 verliest 0,9 procent en de Nasdaq Composite 1,3 procent.

Beleggers drukken weer op de ‘risk off’-knop. Luchtvaart- en cruisebedrijven zijn andermaal de kop van Jut. Norwegian Cruise Line opende de boeken over het eerste kwartaal. De eerste twee maanden van het jaar waren sterk met recordboekingen en hoge prijzen, maar in maart keerde het tij door de coronacrisis. Reizen werden geannuleerd en schepen bleven aan de kade.

Mede door afboekingen op goodwill en merknamen dook Norwegian in het eerste kwartaal 1,9 miljard dollar in het rood. De rederij wist echter haar balans te versterken en zegt zelfs bij ‘een onwaarschijnlijk verlengd nulinkomstenscenario’ te kunnen overleven. Het aandeel zakt 2,6 procent.

Thuiswerken

Mooie winst is er voor Cisco Systems , dat 5,4 procent opveert. Het technologiebedrijf uit San Jose, Californië boekte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een winst van 79 cent per aandeel, wat 10 cent meer was dan analisten hadden verwacht.

Ook met zijn vooruitzichten kon de maker van netwerkapparatuur aardig verrassen. Voor het vierde kwartaal, dat in juli eindigt, verwacht Cisco een omzetdaling van 8,5 tot 11,5 procent. Tegen het midden van de vork zou dat een omzet van 12 miljard dollar opleveren en dat is meer dan verwacht. De winstverwachting – tussen 72 en 74 cent per aandeel – ligt eveneens boven de prognoses.