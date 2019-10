Wall Street: it's the industry, stupid

Een slecht cijfer over de Amerikaanse industrie duwt beleggers in alarmmodus.

Een barslecht cijfer over de Amerikaanse industrie duwt beurzen wereldwijd in het rood. Het spook van de recessie is terug van (nooit) weggeweest.

Wall Street ziet zijn openingswinst genadeloos omslaan in verlies na de publicatie van een barslechte economische indicator. De ISM, zeg gerust de vinger aan de pols van de Amerikaanse verwerkende industrie, daalde in september tot 47,8 punten, het zwakste peil sinds juni 2009.

Het cijfer en vooral ook dan die vergelijkingsdatum, doen het spook van de recessie terug opdoemen in de hoofden van beleggers. Juni 2009 was immers ook de maand waarop volgens de recessie-arbiters van het National Bureau of Economic Research (NBER) de vorige Amerikaanse laagconjunctuur eindigde. En dat wakkert de vrees aan dat de intussen tien jaar durende expansiecyclus van de Amerikaanse economie op zijn einde loopt.

Fed, QE, ASAP!

'De daling van de ISM-productie-index is een enorme verrassing, stelt James Knightly, internationaal hoofdeconoom bij ING. 'Het cijfer ligt lager dan zelfs de meest negatieve prognose op de markt en suggereert dat verdere productiedalingen waarschijnlijk zijn. Het wijst ook op een neerwaartse risico voor het Amerikaanse banenrapport voor vrijdag', aldus Knightly.

Het industriecijfer ligt lager dan zelfs de meest negatieve marktprognose. James Knightley Internationaal hoofdeconoom ING

De hoofdeconoom verwacht dat het cijfer extra munitie geeft aan de Amerikaanse centrale bank (FED) om over te gaan tot bijkomende monetaire stimulusmaatregelen.

'Gezien de zorgen over handelsspanningen, de tanende wereldwijde groei en de sterkte van de dollar die het relatieve concurrentievermogen schendt, verwachten we immers niet dat er binnenkort een herstel zal optreden', vervolgt Knightley. 'We verwachten dan ook een verlaging van de Amerikaanse beleidsrente in december en een bijkomende renteverlaging in het eerste kwartaal van 2020.'

Beurzen

Het ISM-cijfer duwt beurzen wereldwijd in 'risk-offmodus'. Naast Wall Street diept ook Europa de verliezen uit, met onze Brusselse Bel20 voorop.

Vliegtuigbouwer Boeing en machinefabrikant Caterpillar zien hun mooie openingswinsten wegdeemsteren. Boeing kondigde aan dat het zijn geplaagde vloot van 737 MAX toestellen nog voor het jaareinde weer in de lucht wil hebben.

Fastfoodketen McDonald's zakt 2,2 procent. Analisten bij zakenbank JPMorgan Chase waarschuwden dat de groei op eigen kracht in het derde kwartaal waarschijnlijk lager uitkomt dan verwacht. Effectenmakelaar Charles Schwab Corp. krijgt een pandoering van negen procent nadat het aankondigt dat het niet langer commissies zal aanrekenen aan klanten op de handel in Amerikaanse aandelen, opties en trackers. Net als in Europa is er een verwoede prijzenslag aan de gang op de Amerikaanse brokermarkt. Beleggers sturen het aandeel 9 procent lager bij opening.