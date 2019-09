Wall Street: joekels van citroenen

Limoneira is de grootste producent van citrusvruchten in de Verenigde Staten.

Op Wall Street bijt citrusproducent Limoneira in het zuur na slechte resultaten. Door de hevige regenval zijn hun citroenen veel te groot uitgevallen en dat blijkt nefast voor de prijszetting.

'When life hands you lemons, make lemonade', zo luidt de Amerikaanse volkswijsheid. Heb je tegenslag, draai het om in iets positiefs. Helaas gaat die leus niet op voor citrusproducent Limoneira. Citroenen die hun levenscyclus eindigen als limonade zijn zowat het slechtst denkbare scenario voor het bedrijf en de reden waarom het zijn winstverwachting fors verlaagt.

Dat zit zo. Zuid-Californië, waar Limoneira ongeveer 10.000 hectare aan citrus- en avocadoplantages bezit, heeft dit jaar zoveel regen te verwerken gekregen dat de citroenen gigantisch zijn uitgevallen. Grote citroenen betekenen grote margedruk, zo blijkt. Corpulente citroenen zijn immers minder winstgevend dan hun magere broertjes omdat ze vaker worden omgezet in sap en limonade, in plaats van hun weg te vinden naar de supermarkten.

Grote citroenen

Grote citroenen leveren gemiddeld 18 dollar op per doos, terwijl normale citroenen voor 30 dollar onder de veilinghamer kunnen. Ongeveer de helft van de oogst bestond in de eerste jaarhelft uit die zogenaamd 'grote citroenen'. Die duwen het bedrijf met hoofdzetel in Santa Paula in de rode cijfers en dwingen het ertoe de vooruitzichten voor 2019 fors te verlagen.

Limoneira verwacht een operationeel verlies van 500.000 dollar tot 3 miljoen dollar, vergeleken met eerdere winstverwachting van 7,5 miljoen dollar tot 12,5 miljoen dollar.

De weersomstandigheden impacteren onze resultaten op een manier die we al zeker 30 jaar niet meer hebben gezien. Harold Edwards CEO Limoneira

Het bedrijf vecht overigens op meerdere fronten een oorlogje uit met moeder natuur. Een hittegolf in Californië vorig jaar resulteerde in een kleinere avocado-oogst dit seizoen, wat de omzet over de eerste jaarhelft drukte.