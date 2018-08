Wall Street kan verder kibbelen over Tesla

De aandelen van Tesla gaan onderuit nadat CEO Musk zijn plan om van de beurs te gaan, schrapte. Tesla-believers en -sceptici mogen blijven armworstelen op Wall Street.

In een blogpost slikte CEO en oprichter Elon Musk zijn Twitter-bericht van 7 augustus weer in. Toen was de boodschap ‘Ik overweeg Tesla van de beurs te halen tegen 420 dollar per aandeel. Het nodige geld heb ik al geregeld.'

‘Doe het alstublieft niet,’ was de reactie die Musk kreeg van de huidige aandeelhouders, schreef hij vrijdagavond laat op de website van Tesla. Het plan vloog daarop de vuilbak in.

Maandag opende Tesla 4 procent lager. Tussen de korte opflakkering van de beurskoers na het eerste bericht en de daling na het slotakkoord van dit verwarrend schouwspel daalde de beurswaarde met bijna een vijfde. De fabrikant van elektrische wagens is bijna 12 miljard dollar minder waard dan op 7 augustus.

‘Het bericht kan positief opgevat worden zowel door believers als door tegenstanders,’ reageerden de Canadese analisten van RBC na het weekend. ‘Al is de perceptie dat deze hele saga ondoordacht werd uitgevoerd op korte termijn beter voor wie rekent op een koersdaling.’

Tesla is een van de populairste aandelen ter wereld bij shorters, die geld verdienen als de koers daalt. In tegenstelling tot gewone aandeelhouders zijn hun potentiële verliezen onbeperkt - als de koers explodeert. Hun maximale winst bereiken ze al wanneer de koers naar nul is gezakt. Omdat Musk een overnameprijs van 420 dollar op zijn eigen aandeel plakte moesten shorters minder vrezen dat de koers veel hoger dan dat zou gaan. De vele transacties van optimistische en pessimistische speculanten maken van het aandeel een speelbal van de markten.

Nu Tesla op de beurs blijft kunnen ook de analisten blijven touwtrekken. Er valt niet naast het schisma te kijken: al bijna twee jaar is het aantal koopadviezen grofweg gelijk aan het aantal verkoopadviezen. Daartussen zitten ook nog eens even veel houden-adviezen. In die periode is de beurskoers met horten en stoten verdubbeld.

Nu een delisting van Tesla van de tekentafel is, valt er heel wat afleiding weg voor beleggers. Volgens meerdere analisten komt de focus opnieuw te liggen op de resultaten. De autofabrikant probeert de productie van zijn Model 3 - de eerste wagen geprijsd voor een breed publiek - zo snel mogelijk op te krikken. Alleen heeft het bedrijf uitzicht op winst. Als het bedrijf cash blijft verbranden - het nettoverlies beliep 1,4 miljard in de eerste jaarhelft - raakt het geld ooit op. Als Tesla binnenkort op zijn pootjes belandt en winstgevend wordt krijgen de believers gelijk en zijn de shorters gezien.

Ondertussen hebben verschillende beleggers gerechtelijke procedures gestart tegen Musk, omwille van zijn oorspronkelijke bericht op Twitter. Volgens Gene Munster, een Amerikaanse technologie-analist, zal de groep Tesla gespaard blijven van het bijhorende drama. ‘Het bedrijf maakte voldoende duidelijk dat het initiatief kwam van Elon Musk.’