Wall Street kan zich niet optrekken aan Chinese rally

De beurzen in New York openden licht positief, maar doken al snel in het rood. De technologiewaarden bieden weerstand. Speelgoedfabrikant Hasbro kan nog steeds het tij niet keren.

De Chinese aandelenmarkten zetten eerder vandaag een sterke prestatie neer nadat toppolitici economische stimulus beloofden. De beurs van Shanghai won 4,1 procent, Shenzhen zelfs 4,9 procent.

De steun van de Chinese rally op Wall Street was echter van korte duur. De olieprijs zakt bovendien en enkele bedrijven publiceerden tegenvallende resultaten. Omstreeks 17.20 uur verliest de Dow Jones 0,3 procent en de S&P500 0,1 procent. Alleen de Nasdaq Composite (+0,9%) gaat de goede richting uit.

De derdekwartaalwinst van Halliburton , de grootste verlener van frackingdiensten ter wereld (op schalie-olie en –gas te produceren), kwam nipt hoger uit dan verwacht op 435 miljoen dollar of 50 cent per aandeel. Analisten hadden op 49 cent gerekend.

Omzetmatig was er echter een probleem. De omzet uit de internationale activiteiten steeg met 5 procent tot 2,4 miljard dollar, maar de Noord-Amerikaanse omzet daalde met 2 procent tot 3,74 miljard euro. De vraag naar diensten van Halliburton nam af doordat Amerikaanse producenten minder investeerden en knelpunten op het pijpleidingennetwerk in Texas en New Mexico de lokale olieprijs drukten. Halliburton verliest 2,45 procent.

Ook speelgoedfabrikant Hasbro zorgde voor een ontgoocheling. Net als zijn sectorgenoten is Hasbro zwaar getroffen door het faillissement van de Amerikaanse speelgoedketen Toys’R’Us, waarmee een cruciaal distributiekanaal verdween. In april liet het bedrijf weten dat het ergste achter de rug zou zijn na het eerste halfjaar, maar dat blijkt niet het geval.

Tijdens het derde kwartaal kromp de verkoop in de VS en Canada met 7 procent tot 924,2 miljoen dollar. Internationaal was de omzetdaling nog veel groter, min 24 procent. Hier speelden veranderende consumentengewoontes mee zoals aankopen via Amazon.com en andere onlinewinkels, en groeiend succes van elektronische spelletjes.

De gezuiverde nettowinst per aandeel belandde op 1,93 dollar per aandeel. Dat is een stuk onder de consensusverwachting van 2,23 dollar. Hasbro krijgt stevig op zijn donder en zakt 4,8 procent.

Fiat Chrysler Automobiles snelt in New York 2,8 procent vooruit. Het Italiaans-Amerikaanse autoconcern verkoopt de onderdelenproducent Magneti Marelli voor 6,2 miljard euro aan de Japanse groep Calsonic Kansei, die door de Amerikaanse investeringsgroep KKR wordt gecontroleerd. De verkoopprijs ligt ruim 1 miljard hoger dan analisten hadden geraamd.