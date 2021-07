Wall Street kent turbulente terugkeer uit vakantie

Olie

Zeggen dat de bijeenkomst maandag van OPEC+ geen succes was, is nog een understatement. Er was zelfs geen formele vergadering, aangezien snel duidelijk werd dat de Verenigde Arabische Emiraten ondanks grote druk van de Saoedische buren niet wilden buigen. De Emiraten eisen voor zichzelf een hoger productiequotum als 'basis'.