Wall Street: kleine winsten, focus op Fed

De beurzen in New York zijn met kleine winsten van start gegaan. De aandacht verschuift van de handelsspanningen naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Array komt in handen van Pfizer en schiet meer dan 50 procent hoger.

De Amerikaanse beurzen hebben er twee goede weken op zitten, maar sloten vrijdag wel in de min door zorgen over de Chinese economie en de oplopende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.

Maandag doen ze het rustig aan. De Dow Jones noteer na 50 minuten handel 0,2 procent hoger. De S&P500 stijgt eveneens 0,2 procent. De Nasdaq wordt hoger getrokken door drie FAANG-aandelen en gaat 0,8 procent vooruit.

Beleggers maken zich stilaan op voor het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag op de agenda staat. Mede door de verzwakkende arbeidsmarkt is de voorbije weken de kans toegenomen dat de Fed later dit jaar de rente zal verlagen. Ook president Trump dringt daarop aan. Woensdag wordt nog geen renteknip verwacht, maar de markten zullen op de loer liggen voor eventuele signalen in het discours de Fed.

Mooie winsten zijn er voor Facebook (+3%), Google-moeder Alphabet (+1%) en Netflix (+3,2%), drie aandelen van het FAANG-groepjes. De technologiezwaargewichten zijn deels een verklaring voor de langdurige klim die Wall Street achter de rug heeft.

Max

In Parijs vindt deze week het internationale luchtvaartsalon van Le Bourget plaats en alleen al daardoor staan luchtvaartaandelen deze week in de aandacht. Boeing-topman Dennis Mullenburg zegde alvast de 737 Max alle steun toe. Wereldwijd staan alle Boeings van dit type sinds maart aan de grond na twee fatale crashes kort na het opstijgen, crashes die te wijten zijn aan nieuwe software waarvoor piloten blijkbaar onvoldoende training kregen. Mullenburg is ervan overtuigd dat de Max voor het einde van het jaar weer zal vliegen en nog jarenlang de ruggengraat zal vormen van Boeings korteafstandsgamma.

In zijn jaarlijkse marktprognose was Boeing ook positief over de vraag naar vliegtuigen: die wordt voor de komende 20 jaar geraamd op 44.040 passagiersvliegtuigen. Dat zijn er 1.300 meer dan de raming van vorig jaar. Het aandeel Boeing wint 1,85 procent.

10,6 miljard dollar

Het aandeel van de dag is Array Biopharma , dat 56,8 procent opveert tot 46,4 dollar. Het biofarmabedrijf wordt overgenomen door grote broer Pfizer (-0,2%), die 10,64 miljard dollar op tafel legt. Pfizer wil zo zijn pijplijn uitbreiden met veelbelovende nieuwe geneesmiddelen om kanker te behandelen. Voor sommige patiënten zou dat resulteren in minder of zelfs helemaal geen chemotherapie meer.