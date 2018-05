Wall Street: koude soep, duurdere tractoren

De Amerikaanse beurzen gaan licht lager. Beleggers proberen meer duidelijkheid te krijgen over de handelsbesprekingen tussen de VS en China.

Een dreun van jewelste krijgt Campbell Soup : het aandeel dondert 11,4 procent lager. Denise Morrison, die zeven jaar lang het bedrijf leidde, stapt onverwacht op . Campbell ziet zijn Amerikaanse soepverkoop al vier jaar dalen en Morrison is er niet in geslaagd het tij te keren. Bovendien presteerde het aandeel onder haar bewind slechter dan de markt: het won sinds augustus 2011 maar 19 procent terwijl de deelindex voor verpakte voeding en vlees van S&P500 62 procent steeg. De 64-jarige Morrison wordt tijdelijk opgevolgd door bestuurder Keith McLoughlin.

De kwartaalcijfers die de bliksoepproducent voorbeurs publiceerde, waren ook niet schitterend. Over het voorbije kwartaal was er een verlies van 393 miljoen dollar, dat vooral te wijten was aan een last voor de gezondevoedingstak Campbell Fresh. De bliksoepproducent heeft zijn jaarprognose verlaagd en ziet de winst per aandeel over het hele jaar met 5 tot 6 procent dalen. Tot dusver rekende Campbell op een afname van 1 tot 3 procent.