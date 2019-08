Wall Street krabbelt wat op na zware verliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag na meerdere handelsdagen op rij met soms stevige verliezen met winst gesloten.

Een verslechtering in de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China drukte de voorbije dagen stevig op het sentiment, maar recente uitlatingen van de Chinese centrale bank leken beleggers wat lucht te geven. Die maakte, bij monde van gouverneur Yi Gang, duidelijk maakte dat China niet geïnteresseerd is in een concurrentiële devaluatie. Tegelijk maakte Trumps economisch adviseur, Larry Kudlow, duidelijk dat de president de handelsgesprekken wil verderzetten.