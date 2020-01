Wall Street krijgt tik van coronavirus

Het coronaspook doolt weer rond op de beurzen en jaagt beleggers wederom op stang. Het virus blijft maar om zich heen grijpen. De nationale gezondheidscommissie van China zegt vrijdag dat er inmiddels 9.692 besmettingen zijn vastgesteld. Daarbij zijn er 213 doden gevallen. Het coronavirus - ook wel wuhanvirus genoemd - werd eerst ontdekt in de Chinese stad Wuhan, maar is inmiddels naar minimaal 18 landen verspreid.

Delta en American Airlines

Ook andere luchtvaartmaatschappijen leveren in op Wall Street. United Airlines vliegt 2,8 procent lager en Southwest Airlines zakt 1,5 procent.

Caterpillar

Ook Caterpiller zet wat druk op de beurzen met zijn matige vooruitzichten voor 2020. 'We verwachten dat de aanhoudende wereldwijde economische onzekerheid de verkopen blijft drukken', zegt CEO Jim Umpleby in een reactie op de kwartaalresultaten. Caterpillar is een barometer voor de wereldeconomie.