Wall Street lager ondanks Amazon

De beurzen in New York zijn na een positieve start in het rood gezakt. Tegenvallende resultaten van Exxon Mobil zetten druk en een vroege rally van de technologiewaarden viel al snel zonder adem.

Beleggers kregen ook een minder goed economisch cijfer te verwerken. De groei van de Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal vertraagd tot 2,3 procent op jaarbasis van nog 2,9 procent in het vierde kwartaal. De groei was wel iets beter dan verwacht: analisten rekenden op 2 procent groei.

Omstreeks 17.10 uur zakt de Dow Jones 0,2 procent tot 24.273 punten. De S&P500 blijft stabiel en de Nasdaq Composite zakt 0,4 procent.

De druk op de S&P500 komt in de eerste plaats van Exxon Mobil dat 3,4 procent laat liggen. De nettowinst van de grootste petroleumgroep ter wereld naar beurswaarde steeg in het eerste kwartaal met 16 procent tot 4,7 miljard dollar of 1,09 dollar per aandeel. Analisten hadden volgens Thomson Reuters evenwel 1,12 dollar verwacht. Het effect van hogere olieprijzen werd tenietgedaan door zwakte in de raffinage en de chemie-activiteiten.

Amazon.com schiet 4,1 procent hoger nadat de online verkoper donderdagavond beter dan verwachte kwartaalresultaten publiceerde. Zo nam de omzet met 43 procent toe tot 51,04 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Het analistenheir toonde zich over het algemeen opgetogen. De resultaten kregen een duwtje van Amazon Web Services, de clouddienst van de groep. Door de koersopstoot steekt Amazon Microsoft voorbij qua beurswaarde en moet het enkel Apple laten voorgaan.

Op de resultaten van Microsoft (+0,5%) en Intel (+0,4%) wordt ook positief gereageerd, maar de koerswinsten zijn intussen iets teruggelopen.