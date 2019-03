Wall Street lager voor rentebesluit Fed

De Amerikaanse aandelenmarkten noteren woensdag wat lager. Beleggers wachten op het rentebesluit van de centrale bank en nieuws over de handelsonderhandelingen tussen de VS en China.

FedEx (-5%) krijgt klappen omdat het voor de tweede keer in drie maanden zijn winstprognose verlaagde. De pakjesvervoerder verwacht in het boekjaar 2019 een winst per aandeel van 15,1 tot 15,9 dollar in plaats van 15,5 tot 16,5 dollar. De tegenvallende vooruitzichten zijn vooral te wijten aan de groeivertraging van de wereldeconomie.