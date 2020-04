Wall Street lijdt globaal minder onder corona dan Europa...

De Amerikaanse aandelenbeurzen houden opvallend beter stand dan die van Europa tijdens de coronacrisis. Met dank aan enkele technologietoppers. Blijft dat zo?

Wall Street liet de voorbije jaren de Europese beurzen al achter zich. En al doken de Amerikaanse beurzen woensdag lager, toch lijkt de coronacrisis daar niet meteen verandering in te brengen. Terwijl de Stoxx600-index met Europa’s topbedrijven sinds het jaarbegin 20 procent achteruitging, beperkte de Amerikaanse S&P500 de schade tot 13 procent (in dollar). Tegenover de Brusselse beurs presteren de VS nog beter.

Een belangrijke verklaring voor het verschil in prestatie is de samenstelling van de beursindexen in beide regio’s. Techbedrijven domineren de Amerikaanse beurs, met het FAANG-kransje (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google-moeder Alphabet) als uithangbord. En laat techbedrijven nu net tot de winnaars behoren van de lockdown.

De e-commercereus Amazon klom dinsdag naar een nieuwe recordkoers dankzij de boom in onlinebestellingen van mensen in quarantaine. Woensdag steeg Netflix, dat profiteert van gesloten cinema’s, naar een record. ‘Bovendien heeft de Amerikaanse techsector veel cash, zodat hij probleemloos een lange lockdown kan doorstaan’, zegt Vincent Juvyns, een marktstrateeg van JPMorgan Asset Management.

Banken

Op de Europese koersenborden zijn techbedrijven veel schaarser. Daar wegen de banken zwaar door, een sector die stevig onder druk staat door de oplopende kredietverliezen, de hardnekkig lage rentes en dividenduitkeringen die op vraag van toezichthouders geschrapt worden. Ruimer bekeken telt Europa relatief meer waardeaandelen - denk aan de getroffen autosector - tegenover de groeiaandelen waarin de VS grossieren. Groeiaandelen presteren al sinds de financiële crisis veel beter dan waardeaandelen, een situatie die voorlopig aanhoudt.

Als klanten opnieuw in de markt stappen, doen ze dat vooral via aandelen als Amazon en Microsoft. Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

Dat weerspiegelt zich ook in het gedrag van beleggers die voorzichtig terugkeren naar de beurs. ‘Als klanten opnieuw in de markt stappen, doen ze dat vooral via aandelen als Amazon en Microsoft. Iedereen voelt zich op zijn gemak met zulke bedrijven, die sexy thema’s vertegenwoordigen die makkelijk verkoopbaar zijn’, zegt Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. Volgens hem kan je als belegger het best meestappen in technologiebedrijven, ook al zijn die veel duurder dan waardeaandelen. ‘Die laatste hebben wel een groot comebackpotentieel als de crisis voorbij is’, zegt Gijsels.

Economie

Juvyns kijkt voorts naar de economie als een verklaring voor het prestatieverschil tussen de VS en Europa. ‘De Amerikaanse economie ging in een sterkere positie de crisis in, met ook meer ruimte voor monetaire stimulus dan Europa. En dus is de verwachting dat de economie in de VS dit jaar minder krimpt dan de Europese, die bovendien kwetsbaarder is voor een vertraging van de wereldhandel.’

Juvyns erkent dat Europa een robuuster sociaal vangnet heeft en de consumptie daardoor mogelijk beter standhoudt. ‘De keerzijde is dat dat weegt op de winstgevendheid van de bedrijven. Amerikaanse bedrijven kunnen sneller in de kosten snoeien via afdankingen. Door die flexibiliteit ligt het verwachte rendement op eigen vermogen er hoger.’