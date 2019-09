Wall Street lijdt onder handelsspanningen

De Amerikaanse beurzen zetten een stapje terug. Beleggers vrezen een nog grotere impact van de handelsoorlog nu aan beide zijden nieuwe importheffingen van kracht zijn geworden.

Maandag vierden de Amerikanen Labor Day en hield Wall Street de deuren gesloten. De beurzen in de VS kunnen dus pas vandaag reageren op de nieuwe douanetarieven die op 1 september zowel in de VS als in China van kracht zijn geworden.

De hoop op een nieuw rondje handelsgesprekken is ook wat geslonken. Volgens ambtenaren geraken de twee partijen het niet eens over de ontmoetingen die deze maand zijn voorzien en over wat dan op de agenda moet staan.

Omstreeks 16.45 uur Belgische tijd zakt de Dow Jones 1,3 procent en gaat de breed samengestelde S&P500 0,8 procent lager. De Nasdaq Composite laat 0,9 procent liggen.

De verliezen werden groter na de publicatie van een zwak economisch cijfer. De activiteit van de Amerikaanse maakindustrie is in augustus gekrompen. De ISM manufacturing index (indicator van de aankoopdirecteurs) kwam uit op 49,1 tegen 51,2 in juli. Een cijfer onder 50 wijst op een negatieve groei. Het is de eerste keer in drie jaar dat dit zich voordoet.

Aandelen die gevoelig zijn aan het handelsconflict gaan lager. Vliegtuigbouwer Boeing, die China als grootste klant heeft, zakt 3,4 procent. Ook Caterpillar, fabrikant van kranen, bulldozers en mijnbouwvoertuigen, verliest terrein: het aandeel gaat 2,6 procent lager. Een aantal producten van Apple wordt getroffen door de nieuwe tarieven en het aandeel verliest 2 procent.

Chipwaarden hebben eveneens te lijden onder de handelsoorlog. Dow-component Intel zakt 1,5 procent, Advanced Micro Devices laat 2 procent liggen en Micron Technology 1,3 procent.