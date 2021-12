Wall Street: luizen in de pels verzieken feestje

De Amerikaanse beurzen gaan lager door een cocktail aan negatief nieuws. Oracle sluit mogelijk zijn grootste deal ooit. Biogen halveert de prijs van zijn alzheimermiddel. Disney en Alphabet sluiten een overeenkomst.

De beurzen in New York staan in het rood. De Dow Jones verliest 1,8 procent, de S&P500 1,6 procent en de Nasdaq 1,4 procent.

Dat komt eigenlijk door twee luizen in de pels. Allereerst hebben we de zorgelijke ontwikkeling van het aantal omikronbesmettingen in Europa, maar ook in de VS. Daarnaast is er de negatieve impact van de Democraat Joe Manchin die een bom onder het stimuluspakket van 2.000 miljard dollar van president Joe Biden legt. Door zijn stem tegen kan de wetgeving niet door het Congres geloodst worden.

De begrotingsstimulus zal iets minder worden dan verwacht. Goldman Sachs

Onder andere om die laatste reden knipt de zakenbank Goldman Sachs de groeiprognose in het eerste kwartaal van 3 naar 2 procent. 'De begrotingsstimulus zal iets minder worden dan verwacht', klinkt het. En dat weegt weer op de Amerikaanse tienjaarsrente die vandaag iets zakt.

Oracle

De softwarereus wil 30 miljard dollar op tafel leggen voor de specialist in gezondheidssoftware Cerner . Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Het zou de grootste deal ooit zijn voor Oracle.

Cerner, dat gevestigd is in Kansas City, Missouri, maakt software die door ziekenhuizen en dokters gebruikt wordt om patiëntendata op te slaan en te analyseren. Die activiteit sluit aan bij de ambities van Oracle om meer in te zetten op cloudtechnologie en alle diensten die daarrond hangen.

Beleggers lijken niet te spreken over de deal, want Oracle zakt 2,6 procent. Cerner wint 0,9 procent.

Biogen

Biogen kondigt aan de prijs van zijn experimenteel geneesmiddel om alzheimer te behandelen met 50 procent te verlagen. Een behandeling met Aduhelm zal nu nog 28.200 dollar per jaar kosten tegen 56.000 dollar tot nog toe. Ziekenhuizen en politici klaagden al een hele tijd dat het alzheimermiddel te duur was, zeker gezien de onzekerheid over de efficiëntie.

Aduhelm was de eerste nieuwe behandeling van de ziekte van Alzheimer die in bijna 20 jaar op de markt kwam. De Amerikaanse geneesmiddelendienst zette in juni het licht op groen, al waren er twijfels over de efficiëntie.

Biogen rekende op een stevige verkoop van Aduhelm om de lagere omzet uit andere geneesmiddelen - door toenemende concurrentie - te compenseren, maar het middel breekt maar moeilijk door. Commerciële ziekteverzekeraars wachten met de terugbetaling tot het staatsziekenfonds Medicare de richting aangeeft.

Het aandeel verliest 0,4 procent.

Disney en Alphabet

Disney en YouTube hebben een deal gesloten zodat de content van de entertainmentreus op de videostreamingsdienst weerkeert. Vrijdag verwijderde YouTube de content van zijn platform omdat het contract met Disney tot een einde was gekomen.

Daardoor kunnen YouTube-abonnees nu weer kijken naar kabeltelevisiezenders als ESPN en FX. Alphabet , het bedrijf boven de videowebsite en de moeder van Google, laat weten dat iedere abonnee van YouTube een eenmalige terugstorting krijgt van 15 dollar voor het tijdelijke gemis van de content. Eerder wilde YouTube de maandelijkse abonnementsprijs met 15 dollar verlagen tot zo'n 50 dollar omdat de Disney-content van de website was gehaald.