Wall Street maakt doorstart

Beleggers trekken zich op aan het interview met de nieuwszender Fox waarin de economisch adviseur van Trump, Larry Kudlow, zegt dat er 'binnen een bepaalde periode' een handelsakkoord met China uit de bus komt. De Dow Jones stijgt 1,2 procent. De financiële markten volgen nauwgezet de slaan-en-zalvenstrategie van Trump en zijn bijgevolg erg volatiel. Woensdag opende Wall Street 2 procent in de min om met een dagwinst van een procent af te sluiten.

Instapmoment

De sterkste stijgers zijn de sectoren die het meest te lijden hadden onder de vrees voor een handelsoorlog. Sommige beleggers zien het als een goed instapmoment. De zware industrie die cyclisch is, en dus erg afhankelijk van de economische groei, stijgt met 1,4 procent. De technologiesector die zware klappen kreeg in de techverkoopgolf gaat 0,8 procent hoger.

Vliegtuigbouwer Boeing gaat meer dan 3 procent hoger. Het aandeel ging gisteren lager omdat in de lijst van Chinese maatregelen commerciële vliegtuigen werden geviseerd. De helft van de commerciële vliegtuigen in China zijn gefabriceerd door Boeing.

Techremonte

Op de Nasdaq was Facebook de voortrekker van de techremonte. Gisteren raakten nieuwe details van het schandaal bekend waarin Facebookgegevens zonder medeweten van gebruikers vermarkt werden. In plaats van de eerder vermelde 50 miljoen zouden nu meer dan 80 miljoen accounts getroffen zijn.

Facebooktopman Mark Zuckerberg kroop daarna door het stof in een telefooninterview met tal van internationale journalisten. 'Het is mijn fout,' stak Zuckerberg de hand in eigen boezem. Hij beloofde opnieuw beterschap. Volgende week woensdag trekt Zuckerberg naar het congres. Vandaag steken beleggers hem alvast een hart onder de riem.