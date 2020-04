Wall Street: minder cola door corona

De ongeziene tuimeling van olieprijs houdt ook Wall Street in de tang. Coca-Cola verwacht een bar slecht tweede kwartaal.

De beurzen in New York gaan voor de tweede dag op rij uitgesproken lager. De ongeziene crash van de olieprijs van maandag – tot minder dan 0 dollar voor een vat WTI-olie – doet de vrees voor een superzware recessie nog toenemen.

Omstreeks 16.50 uur zakt de Dow Jones 2,1 procent en gaat er 2,4 procent af van de S&P500. Het verlies van de Nasdaq Composite ligt met 2,3 procent in dezelfde orde van grootte.

Op een bepaald ogenblik bedroeg maandag de prijs van een vat Amerikaanse olie -37,63 dollar. Een negatieve olieprijs kwam nooit eerder voor en is te wijten aan het toenemend tekort aan opslagruimte voor het - overvloedig geproduceerde - zwarte goedje. De handel in WTI-olie op de Nymex loopt op papier, maar de levering gebeurt fysiek. Omdat er nauwelijks nog opslagtanks beschikbaar zijn, waren handelaars bereid (fors) te betalen aan opkopers van olie.

De olieprijs in New York herstelt vandaag, maar is met 1,94 dollar nog steeds extreem laag. Tal van oliewaarden blijven dan ook onder druk. Chevron zakt 1 procent en ConocoPhillips 2,1 procent.

Stevige impact

Verlies is er ook voor een van de meest iconische makers van een Amerikaans ‘feel good’-product: Coca-Cola. Door de Covid-19-pandemie is het voor de frisdrankenreus momenteel onmogelijk voorspellingen te doen voor het hele jaar. In het tweede kwartaal verwacht Coca-Cola in ieder geval een stevige impact.

Sinds begin april ligt de wereldwijde verkoop zowat 25 procent lager. De ‘social distancing’-maatregelen en lockdowns wegen vooral op de verkoop buitenshuis – in cafés en restaurants. Hoe groot de impact is, zal vooral afhangen van de duur van de besmettingsremmende maatregelen.