Wall Street: monsterfusie bij betaalverwerkers

Betaalbedrijf Global Payments neemt branchegenoot Total System Services over. Trump zet een rem op de beurzen in New York.

De Amerikaanse beurzen openden dinsdag hoger, maar de uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump drukken de winsten. Trump zei maandag dat de VS nog 'niet klaar' zijn om een deal te sluiten met China. Daarnaast zei de Amerikaanse president dat de tarieven op Chinese importproducten flink omhoog kunnen gaan. Wel denkt Donald Trump dat er nog een handelsakkoord komt.

Derde monsterfusie bij betaalverwerkers

Het betaalbedrijf Global Payments koopt branchegenoot Total System Services voor 21,5 miljard dollar. Hiermee is het de derde megadeal in deze sector. Per aandeel wil Global Payments zo'n 120 dollar betalen. Dit is 20 procent meer dan de koers waarop Total System Services vorige week donderdag sloot. Afgelopen vrijdag gingen beide aandelen al fors omhoog door overnamegeruchten.

De sector voor betaalspecialisten zit momenteel in een consolidatiefase. Zo lanceerde Fiserv in januari een bod van 22 miljard dollar op First Data en wilde Fidelity National Information Services 34 miljard dollar betalen voor Worldpay.

Global Payments levert in de eerste handelsuren 0,9 procent in. Total System Services stijgt met bijna 7 procent.

Fiat Chrysler stuurt fusievoorstel