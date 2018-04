Wall Street nadert correctieterrein

Een nieuwe verkoopgolf duwt Wall Street door een belangrijke grens. Techaandelen krijgen het bloeden niet gestelpt.

Beleggers vluchten opnieuw massaal uit risicovolle activa na de bekendmaking van China om tal van Amerikaanse producten zwaarder te belasten. Opnieuw krijgen de techaandelen zware klappen. De balans oogt niet mooi. Met een verlies van bijna 3 procent veegt de Nasdaq de winst die het in 2018 had opgebouwd weg. De S&P 500 beleeft zelfs zijn slechtste tweede kwartaalbegin sinds de Grote Depressie.

Met de nieuwe verkoopgolf is een belangrijk steunniveau gebroken: de aandelenindex S&P 500 staat nu lager dan zijn gemiddelde over 200 handelsdagen.

Volgens technische analisten bestaat daarmee de kans dat een correctiefase is aangebroken op de beurs. Tijdens de vorige verkoopperioden, zoals die begin februari, bood de index weerstand tegen die grens en herstelden de aandelen daarna wat.

Handelsoorlog 

Veel zal afhangen van hoe de economie reageert op de handelsdisputen. 'Het economisch herstel werd in grote mate gedragen door vrijhandel,' zegt Burns McKinney, portfolio manager bij Allianz Global Investors aan The Wall Street Journal. 'Ik ben dan ook bezorgd over het groeiende negatieve sentiment tegenover wereldhandel.'

De verwachtingen in de VS is dat de belastingverlaging de bedrijfswinsten verder zal opkrikken wat positief is voor de aandelenmarkten. Maar als de economische groei verzwakt, is de bodem voor aandelen wellicht nog niet in zicht.

Politieke onzekerheid

De politieke onzekerheid in de VS biedt de aandelemarkten alvast geen steun. Trump haalde vandaag op twitter opnieuw uit naar Amazon waarop het aandeel meer dan 4 procent zakt. De president klaagde Amazon aan omdat het lage tarieven zou krijgen van het Amerikaanse postbedrijf dat in overheidshanden is.