Wall Street neemt deel aan opluchtingsrally

Na de Europese beurzen reageert ook Wall Street opgelucht op de minder harde positie van de regering-Trump inzake buitenlandse investeringen in spitstechnologie. De oliewaarden profiteren van de verder klimmende olieprijs.

De regering-Trump heeft het geweer van schouder gewisseld in haar aanpak van Chinese investeringen in de VS. Ze gaat geen specifieke beperkingen opleggen, maar Chinese investeringen in Amerikaanse spitstechnologie aan een strenger veiligheidsonderzoek onderwerpen. Door die soepelere aanpak wordt de kans op een verdere escalatie in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog fors kleiner.

Omstreeks 16.30 uur Belgische tijd wint de Dow Jones 0,9 procent tot 24.504 punten. De S&P500 stijgt 0,7 procent en de Nasdaq Composite 0,5 procent.

De hogere indexen worden vooral aangevuurd door oliewaarden, mijnbouwers en aanverwante bedrijven. Grondstofconcerns stijgen door de verminderde kans op nieuwe tegenmaatregelen van China. Freeport-McMoran wint 4 procent en Caterpillar, constructeur van grondverzet- en mijnbouwmachines, dikt 2,35 procent aan.

De olieprijs klimt voor de tweede dag op rij. De klim heeft met twee zaken te maken: de oproep van de Verenigde Staten geen Iraanse olie meer te kopen en de daling van de noodbuffers om de wereldwijde olieproductie op te krikken. Volgens het Internationaal Energie Agentschap zijn de olievelden van de OPEC en haar partners die momenteel stilliggen, goed voor 3,4 miljoen vaten per dag. Als de OPEC de productie echter met 1 miljoen vaten optrekt, een maatregel die vorige week in Wenen op tafel lag, zullen die noodvoorraden gevoelig dalen.

ConocoPhillips stijgt 3 procent en Chevron 2,2 procent. Ook ondernemingen die diensten verlenen aan olieproducenten, zitten in de lift: de uitbater van boorplatforms Transocean schiet 8 procent hoger en offshore-dienstenleverancier Halliburton 3,1 procent.

Diepvriesdeal koel onthaald

Een grote deal in de diepvriessector kan niet op applaus rekenen. ConAgra Brands (-6,5%) uit Chicago neemt zijn sectorgenoot Pinnacle Foods (-3,9%) over voor 8,1 miljard dollar. De deal wordt betaald met een mix van aandelen en cash, en waardeert Pinnacle op circa 68 dollar per aandeel. Dat is 23 procent meer dan de slotkoers van 19 april, toen het activistisch hefboomfonds Jana Partners bekend maakte dat het een belang van 9,1 procent in Pinnacle had opgebouwd en begon aan te dringen op een verkoop van het bedrijf uit Parsippany, New Jersey. Analisten vinden de prijs zeker niet te hoog.