Wall Street negeert daling consumentenvertrouwen

Beleggers hebben dinsdag nauwelijks aandacht voor de laatste macro-economische cijfers van het jaar en nieuws dat de VS en China op 15 januari het recente handelsakkoord zullen ondertekenen in het Witte Huis. De Dow Jones noteert een uur na de start van de handel bijna 0,2 procent lager, terwijl Nasdaq ter plaatse trappelt.

The Conference Board, een onderzoeksbureau, meldt dat zijn indicator van het Amerikaanse consumentenvertrouwen in december met 0,3 punt daalt naar 126,5 punten. Economen hadden een stijging naar 128,5 punten voorspeld.

De consumenten werden vooral somberder over de economische vooruitzichten. Dat is opmerkelijk. Het gedeeltelijk handelsakkoord tussen de VS en China zou een positieve impact moeten hebben op de economische vooruitzichten.