Wall Street: nieuwe records voor Dow en S&P500

Under Armour schiet 5,6 procent hoger nadat de sportartikelenproducent aankondigde wereldwijd zowat 400 banen te schrappen. Dat komt neer op 3 procent van het totale personeelsbestand.Het bedrijf uit wil daarmee zijn kosten verlagen om beter te kunnen concurreren met Nike en Adidas. Under Armour scherpte bovendien zijn winstprognose aan en rekent nu op een aangepaste winst per aandeel van 16 tot 19 cent in plaats van 14 tot 19 cent.

Aan de wilde rit van Tilray is nog lang geen einde gekomen. Het aandeel ging eerst 6 procent hoger maar verliest nu plots 9,8 procent. Het aandeel van de Canadese producent van cannabisproducten is een speeltje geworden van investeerders die snelle winsten zoeken of gewoon de boot niet willen missen. Sinds Tilray in juli naar de beurs trok vertwaalfvoudigde de koers, waardoor het meteen het meest waardevolle cannabisbedrijf ter wereld is geworden, goed voor bijna 18 miljard dollar. Marktenstrategen en analisten vergelijken de kattensprongen van de koers nu al met de bitcoingekte of zelfs de internetbubbel van eind vorige eeuw. Dinsdag schoot Tilray 29,4 procent hoger nadat het bedrijf bekendmaakte dat het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap DEA plannen goedkeurde voor klinische testen met medische cannabis in Californië. Woensdag kwam er nog eens 37,8 procent bij.