Wall Street: olie hoger, auto's lager

De olieprijs blijft in de lift zitten, nu Saudi-Arabië - de 'centraal bankier van de oliemarkt' aangegeven heeft vrede te hebben met een prijs boven 80 dollar. De prijs onder dat peil houden is zelfs voor de grootste exporteur ter wereld onbegonnen werk, nu de Iraanse olie door de sancties van de Verenigde Staten uit de markt is.