Wall Street: olie hoger, technologie lager

Beleggers houden zich ook gedeisd met de ‘midterm elections’ voor de deur. Die worden algemeen beschouwd als een referendum over het beleid van president Trump.

Vandaag zakt het aandeel opnieuw 4,1 procent. Volgens de Japanse zakenkrant Nikkei heeft Apple zijn onderaannemers Foxconn en Pegatron gevraagd om de productie van de iPhone XR, die sinds oktober op de markt is, voorlopig niet op te schroeven. Foxconn zou bijna 60 assemblagelijnen hebben klaargestoomd om iPhone XR’s te maken, maar daarvan zouden er momenteel maar 45 worden gebruikt. Ook andere technologiebedrijven laten pluimen: chipmakers AMD en Micron Technology zakken respectievelijk 5,4 en 3,3 procent.

Olie werd vorige week ruim 4 dollar goedkoper in New York. Na vijf neerwaartse sessies stijgt de olieprijs vandaag weer 0,7 procent. De handelssancties van de Verenigde Staten tegen Iran, die ongeveer drie jaar lang werden opgeschort, zijn vanaf maandag weer van kracht. Chevron wint 3,4 procent en offshore-diensteverlener Halliburton 2,3 procent.

Flinke winst is er ook voor Berkshire Hathaway , dat voor het eerst in zes jaar weer eigen aandelen gaat inkopen. Dat wijst er op dat de investeringsmaatschappij van miljardair Warren Buffett momenteel geen grote overnames in het vizier heeft, gewoonweg omdat er geen koopjes meer te doen zijn. Het aandeel schiet 5,2 procent omhoog.