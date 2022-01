Wall Street: omikron-optimisme

De beurzen in New York gaan overwegend hoger. Reisaandelen profiteren van omikron-optimisme. Olie-aandelen schieten hoger dankzij een hogere olieprijs ondanks de OPEC+. Tesla verliest terrein nadat het onder vuur ligt om een Chinese showroom.

Beleggers trekken zich niets aan van de ongekende besmettingscijfers die de nieuwe omikronvariant met zich meebrengt. Maandag waren er meer dan een miljoen nieuwe besmettingen in de VS, waarmee de besmettingsgolf groter is dan elke coronagolf hiervoor:

Maar tegelijkertijd ligt het aantal ziekenhuisopnames nog altijd onder die van vorige golven en daarop focussen beleggers zich nu. Ze hopen dat het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting van de intensieve zorgen beperkt blijft, waardoor de overheid minder beperkingen hoeft op te leggen.

De Dow Jones wint rond 18.15 0,6 procent, waarmee de graadmeter wederom op recordhoogte noteert.

Reisaandelen

Het omikron-optimisme is ook goed terug te zien in de reisaandelen, want als de maatregelen tegen het coronavirus beperkt blijven is dat uiteraard ook goed voor de reissector. Deze sector leed bij eerdere beperkingen het meest onder de verstrengingen.

De vliegtuigsector gaat hoger. Vliegtuigmaatschapij American Airlines wint 1,1 procent, collega Delta Air Lines klimt 0,9 procent en ook de vliegtuigbouwer Boeing 2,1 procent. Bij de cruis-uitbaters wint Norwegian een forse 8,6 procent.

Oliewaarden

De oliewaarden veren op. Dat is opmerkelijk aangezien de OPEC+, het oliekartel en bondgenoten, de productieverhoging met 400.000 vaten per dag vanaf februari heeft goedgekeurd. Normaliter zou men daardoor een lagere olieprijs verwachten, maar de prijs van een vat WTI-olie stijgt juist met 1,9 procent tot 77,28 dollar. Een deel van de oorzaak ligt hem in het feit dat de productieverhoging door de markt werd verwacht.

Daardoor zien we Occidental Petroleum met een stevige 8 procent hoger gaan. Ook collega's winnen: Halliburton klimt 6,3 procent, Schlumberger stijgt 4,8 procent en Marathon wint 4,5 procent.

Tesla

Het aandeel Tesla ging gisteren nog meer dan 10 procent hoger door mooie leveringscijfers, maar dinsdag moet het weer 3,8 procent inleveren. De elektrische autobouwer ligt onder vuur doordat het een showroom opent in de omstreden Chinese provincie Xinjiang, waar een islamitische bevolkingsminderheid onderdrukt wordt.