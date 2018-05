Wall Street: ontbijt met kaviaar bij Tiffany's

Eén aandeel schittert op een matte beursdag op Wall Street: juwelier Tiffany's.

De Dow Jones koerst in de middaghandel 0,6 procent lager naar 24.683 punten.

De voorbije dagen was er een remonte dankzij de hoop op een dooi in de handelsrelaties tussen China en Washington, maar die hoop blijkt wat voorbarig. Zo blijven Peking en Washington bikkelen over het lot van de Chinese telecomreus ZTE. Extra negatieve factor zijn de onderhandelingen over een nieuwe Noord-Amerikaans handelsverdrag (NAFTA), die in het slop zouden zitten.

Toch zijn er aandelen die hun kop boven het maaiveld steken. Niet in het minst Tiffany & Co . De iconische juweliersketen springt na de publicatie van verbluffend sterke kwartaalcijfers 20 procent hoger naar 122,91 dollar, een record.

Over het voorbije kwartaal steeg de omzet in de winkels die minstens een jaar open zijn met 7 procent, ruim dubbel zo veel als analisten verwachtten. Dat is een signaal dat de turnaround van de keten, bekend van de prent 'Breakfast at Tiffany's' met Audrey Hepburn uit 1961, rendeert.