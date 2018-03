Wall Street: ontslag Tillerson veegt winsten weg

Onder de grootste verliezers vinden we Qualcomm (-4,4%) terug en dat is niet zo verwonderlijk. De overname van de Amerikaanse fabrikant van halfgeleiders en telecomapparatuur door Broadcom is van de baan. President Trump stak een stokje voor de miljardendeal en haalde als motief de nationale veiligheid aan. Broadcom is van oorsprong Amerikaans, maar tegenwoordig in Singaporese handen.

Dick’s Sporting Goods verloor in de vroege handel tot 11 procent, maar intussen is dat gemilderd tot 3 procent. De verkoper van sportartikelen zag in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de vergelijkbare verkoop sterker dalen dan verwacht. Dick’s kampt met overtollige voorraden en kent fikse kortingen toe om de spullen alsnog kwijt te geraken, maar dat weegt op de marges. De kwartaalwinst bleef daardoor onder de verwachtingen. Wat ook meespeelt is dat het bedrijf onlangs de minimumleeftijd om vuurwapens te kopen heeft verhoogd tot 21 jaar als reactie op het bloedbad in een school in Florida. Dick’s verwacht dat die maatregel het hele jaar extra druk zal zetten op de verkoop.