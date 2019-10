Wall Street op recordhoogte

De Amerikaanse beurzen gaan vandaag fors hoger. De brede S&P500-index wint 0,6 procent tot 3.032 punten, en overstijgt daarmee het intraday-record van 26 juli (3027,98 punten). Ook de Amerikaanse president Donald Trump is in zijn nopjes door het record:

Microsoft

De deal is een klap in het gezicht voor de marktleider op het gebied van cloudcomputing, Amazon . De internetreus leek het contract vrijdagavond nog te gaan binnenslepen, maar in een onverwachtse plotwending kiest de Amerikaanse overheid toch voor Microsoft. 'We zijn verrast door de uitkomst', klinkt het bij Amazon.

Het persbureau Bloomberg denkt dat de deal is afgeketst door de slechte relatie tussen Trump en Amazon CEO Jeff Bezos. Bezos is ook eigenaar van de Washington Post. Trump voelt zich al jaren geviseerd door deze krant.

Ruimtereiziger gelanceerd

De ruimtereisonderneming van de Britse miljardair Richard Branson, Virgin Galactic, maakt maandag zijn beursdebuut op de New York Stock Exchange via een directe notering. Het bedrijf organiseert ruimtereizen voor de welgestelden, voor een retourtje moet u 250.000 euro neertellen.

Wie mee naar de ruimte wil moet naast een zak geld ook wat geduld hebben: er zijn nog zo'n 600 wachtenden voor u. In de wachtrij bevindt u zich in goed gezelschap: twee van de wachtenden zijn de sterren Leonardo DiCaprio en Justin Bieber.

AT&T buigt

Elliot had in september een belang van 3,2 miljard dollar in het bedrijf. De investeringsfonds zette eerder druk op AT&T om in de kosten te snijden, wijzigingen in het management aan te brengen en om een minder fel groeibeleid te voeren. Elliot zegt het nieuwe plan te steunen. 'Dit zal veel waarde creëren voor de aandeelhouders', zegt de investeerder.