Wall Street op winst door handelshoop

Het aandeel van het farmaconcern Amgen was een van de winnaars op Wall Street. Het neemt voor 13,4 miljard dollar de wereldwijde rechten van het psoriasismiddel Otezla over van biotechnoloog Celgene.

De aandelenbeurzen in New York lieten maandag mooie winsten optekenen, na de zware koersverliezen op vrijdag.

De gematigde toon van de Amerikaanse president Donald Trump met betrekking tot de handelsstrijd met China zorgde voor enige opluchting onder beleggers. Voor het weekend vuurde Trump nog dreigende taal in de richting van Peking af, wat tot dieprode borden op Wall Street leidde.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 1,1 procent hoger op 25.898,83 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent tot 2878,38 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,3 procent tot 7853,73 punten.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsspanningen zoals bijvoorbeeld Apple en Boeing zaten in de lift met plussen tot 1,9 procent. Ook de chipfondsen gingen vooruit, met winsten voor Micron Technology, Intel, Broadcom en Advanced Micro Devices (AMD) tot 2,5 procent.

Amgen (plus 3,2 procent) stond eveneens in de belangstelling. Het farmaconcern neemt voor 13,4 miljard dollar de wereldwijde rechten van het psoriasismiddel Otezla over van biotechnoloog Celgene (plus 3,2 procent). De deal maakt deel uit van de megaovername van Celgene door Bristol-Myers Squibb (plus 3,3 procent). Met de verkoop van de Otezla-rechten hoopt Bristol-Myers Squibb goedkeuring te krijgen voor de Celgene-deal ter waarde 74 miljard dollar.

Beyond Meat kreeg er 5,6 procent bij. De fabrikant van vleesvervangers heeft een diervriendelijk alternatief ontwikkeld voor de gefrituurde kip van fastfoodketen KFC. Daarmee zal nu een proef worden gedaan bij een restaurant in Atlanta om te zien of de nepkip van Beyond Meat aanslaat bij het bredere publiek.