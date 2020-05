Wall Street opgeschrikt door nieuwe handelsdreiging

De beurzen in New York trekken stevig lager nu Trump dreigt nieuwe handelstarieven aan China op te leggen. Ondertussen schetsen reuzen als Amazon en Apple een grimmig toekomstplaatje.

De belangrijkste Europese beurzen zijn dicht wegens de Dag van de Arbeid. In de Verenigde Staten wordt wel gehandeld. De beurzen in New York zijn met verliezen tot 2 procent geopend. Beleggers zijn opgeschrikt door een dreigende escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China. President Trump waarschuwde voor nieuwe handelssancties tegen China wegens rol van dat land bij de uitbraak van het coronapandemie.

Donderdagavond laat zei Trump dat een handelsakkoord met China minder prioritair is nu de VS tegen het coronavirus strijden. Hij zei ook dat hij overtuigend bewijs te zien kreeg dat het virus afkomstig is uit een lab in Wuhan. De president meldde dat de regering zich beraadt over nieuwe sancties. De uitlatingen brengen de handelsoorlog, die de afgelopen twee jaar bepalend is geweest voor het beursklimaat, weer op het voorplan.

'Met zijn uitspraken steekt Trump stokken in de wielen van het beursherstel dat we in april hebben gekend', zegt David Madden, analist bij CMC Markets in Londen.

Bedrijfsresultaten

Ook de grote techreuzen schetsen een grimmig toekomstbeeld. Amazon voorspelt een lagere winst door de kosten die het moet maken om de veiligheid van zijn personeel te waarborgen. De webwinkel wil de lonen van werknemers verhogen en schakelt over naar 'minder efficiënte processen' die meer rekening houden met social distancing. Amazon levert 6 procent in.

Ook Apple kijkt niet bepaald door een roze bril. 's Werelds grootste bedrijf ging vlot boven de lat met een beter dan verwachte omzet en winst. Maar topman Tim Cook toonde zich ook eerder behoedzaam in zijn vooruitblik. 'De vraag is: wanneer gaan de winkels weer open, wanneer versoepelen de maatregelen, wanneer is het weer comfortabel om weer in de winkels te werken en klanten over de vloer te krijgen?', aldus de topman.

Apple kreeg een koersdoelverlaging van UBS te verwerken en brokkelt 1 procent af.