Wall Street: eindejaarsrally rolt over in nieuwjaarsrally

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag positief begonnen aan de eerste handelsdag van het nieuwe beursjaar 2020.

De Dow Jones gaat in de eerste handelsminuten 0,5 procent omhoog tot 28.688 punten. De breed samengestelde S&P 500 krijgt er 0,6 procent bij tot 3249 punten en techbeurs Nasdaq wint 1 procent tot 9.058 punten. Volgens Trump zijn bij de ondertekening 'hoge vertegenwoordigers' aanwezig namens de Chinese regering. Op een later moment zal Trump naar Peking afreizen voor de onderhandelingen voor een fase 2-deal. De fase 1-deal tussen de twee economische grootmachten werd vorige maand gesloten. China heeft de afspraak voor de ondertekening evenwel nog niet bevestigd.

Warren Buffett wil niet opbieden tegen LVMH om de juwelenketen Tiffany in handen te krijgen. Tiffany had Buffett daartoe uitgenodigd, meldt Financial Times. In november maakte LVMH een overnamdeal bekend van 16,2 miljard dollar. Het aandeel Tiffany blijft stabiel.