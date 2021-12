Wall Street reageert gemengd op monetair spervuur

Omstreeks 17 uur donderdag staat de Dow Jones 0,3 procent hoger, de Nasdaq 0,7 procent lager en bevindt de S&P 500 zich bijna in evenwicht. Een dag eerder waren de Amerikaanse indices sterk gestegen na het besluit van de Fed om zijn monetaire steun eerder te beëindigen en tegelijkertijd drie renteverhogingen in 2022 te overwegen.

Donderdag heeft de Europese Centrale Bank (ECB) zoals verwacht de rente ongewijzigd gelaten en zal ze haar activa-aankopen tot maart voortzetten, omdat de inflatie volgens haar prognoses in 2022 zal oplopen naar 3,2 procent om daarna te stabiliseren. Een renteverhoging in 2022 is 'zeer onwaarschijnlijk', zei voorzitster Christine Lagarde. De Bank of England verraste door te besluiten haar belangrijkste rentetarief met 15 basispunten te verhogen naar 0,25 procent.