Wall Street recht rug in late handel

De Amerikaanse tienjaarrente bereikt zijn hoogste peil in een jaar.

De Amerikaanse beurzen dempten hun verliezen in de sloturen. Een opflakkering van de langetermijnrente bleef wegen op technologiewaarden.

De Amerikaanse beurzen sloten verdeeld. De brede S&P 500 slaagde er ondanks een verliesopening in om de rug te rechten en voegde 0,1 procent toe aan zijn slotrecord van donderdag. De Dow Jones sloot 0,9 procent hoger. Nasdaq moest wel inleveren, al werd het rorse openingsverlies doorheen de dag gehalveerd naar een min van 0,6 procent bij de slotbel. De techbeurs die de jongste weken onder druk staat door de stijgende rente, beleefde zijn beste vijfdaagse in 6 weken.

Koopmoment voor Nasdaq?

De Amerikaanse tienjaarsrente bereikte vrijdag zijn hoogste peil in een jaar op 1,64 procent. Dat heeft te maken met het stimuluspakket van de Amerikaanse president Joe Biden. Dat pakket, ten belope van 1.900 miljard dollar, verhoogt de groei- en inflatieverwachtingen zodat de langetermijnrente stijgt.

Novavax

Het aandeel Novavax sloot 8 procent hoger. Het farmabedrijf kon mooie fase 3-resultaten voorleggen voor zijn kandidaat-vaccin tegen het coronavirus. Volgens het bedrijf zou het vaccin voor 86,3 procent beschermen tegen zich de snel verspreidende Britse variant. Het gaat om een studie in het VK met 15.000 deelnemers.

Tegen het originele coronavirus werkt het vaccin nog beter: een beschermingsgraad van 96,4 procent. Daarnaast biedt het vaccin in beide gevallen 100 procent bescherming tegen ernstig ziek worden. Wie ingeënt wordt, belandt - afgaande op de resultaten - niet in het ziekenhuis of overlijdt niet door het virus.

Ons vaccin beschermt volledig tegen ernstige ziekte. Novavax

'We zijn erg enthousiast over de data, waaruit blijkt dat het vaccin complete bescherming biedt tegen ernstige vormen van ziekte', zegt CEO Stanley Erck. In een ander fase 2-onderzoek bleek dat het vaccin 55,4 procent beschermt tegen de Zuid-Afrikaanse variant, waarbij het ook volledig beschermde tegen ernstige ziekte.

Er zijn drie vaccins goedgekeurd in de VS: Pfizer , Moderna en Johnson & Johnson (J&J) . Voor dat laatste vaccin is maar één inenting nodig, terwijl de andere twee een tweede prik nodig hebben enkele weken na de eerste inenting.

De Amerikaanse president Joe Biden zei donderdag dat hij tegen 1 mei een vaccin voor alle volwassen Amerikanen beschikbaar wil maken. Daardoor moet het mogelijk zijn op 4 juli, Onafhankelijkheidsdag, in kleine groepjes samen te komen.

Ulta Beauty

Ulta Beauty tuimelde met 7,5 procent. De cosmeticaproducent rapporteerde nochtans cijfers die boven de verwachting lagen en blikte met vertrouwen vooruit op het lopende boekjaar. Beleggers zijn verrast door het plotse bericht dat topvrouw Mary Dillon opstapt. Ze leidde het Amerikaanse verzorgingsmerk sinds 2013 naar grote successen, met een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 18,5 procent.

Ulta profileert zich vaak als een van de vrouwelijkste bedrijven in de Amerikaanse industrie. 88 procent van de werknemers is vrouw. Dillon zou opgevolgd worden door bestuursvoorzitter Dave Campbell.

Alibaba

Het Chinese e-commercebedrijf Alibaba kreeg een tik van bijna 4 procent. Mogelijk krijgt de onderneming een recordboete van de Chinese mededingingsautoriteit. Dat zeggen bronnen tegen de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

Volgens de krant zou de boete mogelijk hoger zijn dan die van 975 miljoen dollar die de Amerikaanse chipmaker Qualcomm in 2015 kreeg. De regulatoren proberen Alibaba almaar meer af te scheiden van zijn oprichter Jack Ma, zodat het zich meer achter de Communistische Partij schaart.