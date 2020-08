Wall Street: rode lippenstift, zwarte lingerie

Twee 'vrouwelijke' aandelen staan in het voetlicht op een vlak Wall Street. Terwijl Estée Lauder onverwacht in verlies duikt, verrast de moeder van Victoria's Secret met zwarte cijfers.

In Europa hebben de beurzen een off-day . Op Wall Street is de schade meer beperkt. Toch wegen sombere Fed-notulen en een plotse stijging van het aantal steunaanvragen op het sentiment. Alleen techbeurs Nasdaq boekt met een winst van 0,5 procent lichte vooruitgang. De Dow Jones en de brede S&P500-index trappelen ter plaatse.

Twee bedrijven die zich richten op een vrouwelijk doelpulbiek springen in het oog aan de beide uitersten van de tabelhelften. Estée Lauder loopt een blauwtje na een cijferrapport dat veel slechter was dan verwacht.

Het cosmeticamerk zag zijn omzet in de VS halveren. Veel winkels bleven dicht door de lockdowns en de onlineverkoop kon die terugval niet compenseren. Het moedermerk boven MAC en Bobbi Brown zag vooral de vraag naar make-up en parfums instorten. Een direct gevolg van het coronavirus. Wie draagt nog lipstick onder een mondmasker? Wie doet er nog een geurtje op als je de hele dag thuiswerkt?

Onder de streep kwam het bedrijf uit op een verlies van ruim 460 miljoen dollar, tegen 160 miljoen euro winst in dezelfde periode vorig jaar. Estée Lauder kondigt aan 2.000 jobs te zullen schrappen en winkels te sluiten. In ons land heeft het bedrijf een grote vestiging in Oevel bij Westerlo.